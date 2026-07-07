Врач Соломатина посоветовала осторожнее употреблять манго во время диеты

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Манго и бананы считаются одними из самых калорийных фруктов, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Ранее эндокринолог Анастасия Алтунина рассказала в беседе с "Лентой.ру", что в одном среднем авокадо содержится около 300–350 килокалорий и примерно 30 граммов жиров. С точки зрения энергетической ценности такой продукт можно сравнить с порцией свинины.

По словам Соломатиной, это действительно так, однако преимущество фрукта в том, что он не повышает уровень глюкозы в крови, благодаря чему чувство сытости остается длительное время. Так что совсем исключать данный продукт во время диеты не стоит.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Самая дурная слава среди худеющих закрепилась у картофеля. Но и здесь все неоднозначно. Если отварить его, в 100 граммах блюда будет порядка 80 килокалорий. В жареном же виде это от 190 до 400 калорий – все зависит от количества используемого масла.

Осторожнее нужно быть с кукурузой: в 100 граммах – примерно 120 килокалорий. К тому же в ней, как и в картофеле, много крахмала, который способствует набору веса. Бананы тоже опасны в этом плане. Однако важно учитывать, что в недозревшем фрукте крахмал резистентный, а значит, всасывается медленно и не вызывает скачков глюкозы, отметила врач.

"Тем не менее в 100 граммах банана примерно от 90 до 100 килокалорий. То есть один большой плод добавит к рациону сразу около 200", – предупредила Соломатина.

Она добавила, что виноград содержит меньше калорий, порядка 70–75. Однако его опасность еще и в том, что благодаря сочной текстуре и сладости можно съесть очень много продукта.

В свою очередь, манго является не менее коварным в этом плане. Его калорийность составляет около 65 килокалорий на 100 граммов, но вкусовые качества позволяют съесть фрукт в большом количестве. К тому же на курортах часто предлагают фреш, из-за которого тоже можно прибавить в весе, заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала самые опасные летние напитки. Среди них лимонад, в котором часто содержится много красителей и консервантов, способных спровоцировать развитие и обострение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также вызвать аллергические реакции.

