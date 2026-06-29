Врач Залетова объяснила страх зумеров перед "мертвой едой"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До 10% суточного рациона допустимо восполнять с помощью ультрапереработанных продуктов без вреда для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее в Сети начали обсуждать новый тренд среди зумеров: они отказываются от ультрапереработанных продуктов, считая их "мертвой" едой. Вместо колбасы, снеков и батончиков поколение Z предпочитает мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты.

По словам Залетовой, когда человек систематически употребляет пищу, прошедшую множественные циклы промышленной обработки (экструзию, гидрогенизацию, глубокий гидролиз), он вводит в организм конечные продукты гликирования и акриламид. В цельном куске мяса или свежем овоще их практически нет.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Попадая в кровоток, данные вещества связываются со специфическими рецепторами на поверхности клеток и запускают каскад воспалительных реакций. При отказе от ультрапереработанной пищи в пользу цельного рациона уровень С-реактивного белка, ключевого маркера воспаления, значительно падает, что напрямую связано со снижением риска атеросклероза и инсулинорезистентности.

Также важно знать, что эмульгаторы и стабилизаторы, которые придают многим ультрапереработанным продуктам структуру, при длительном употреблении разрушают защитный слой кишечника. Исключение же этих агентов из пищи позволяет ему регенерировать, а микробиому восстанавливать видовое разнообразие, добавила врач.

Поэтому отказ от ультрапереработанной еды действительно приносит организму лишь пользу. Однако следует опасаться развития орторексии – навязчивого стремления к "чистому" питанию.

"Жесткое деление еды на "живую" и "мертвую" может повышать уровень стресса из-за невозможности контролировать состав пищи вне дома. При этом хронический стресс сам по себе способен запускать реакции по снижению чувствительности клеток к инсулину, чем сводит на нет часть пользы от строгой диеты", – предупредила диетолог.

Следует помнить, что токсичность пищи зависит от того, вытесняет ли она необходимые элементы. Например, статистически значимый рост онкологических рисков начинается при превышении доли ультрапереработанных продуктов в 10% от суточного рациона, причем кривая риска резко уходит вверх после 20%, отметила Залетова.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Это означает, что, если базовый метаболический бюджет закрыт цельными источниками белка, длинноцепочечными жирными кислотами омега-3 и микроэлементами, остается "люфт" в 200–300 килокалорий, которые можно без ощутимых потерь занять чем угодно. Ведь дефицита незаменимых компонентов уже не возникнет.

Абсолютным злом логичнее считать длительный пищевой хаос, когда человек питается исключительно переработанной едой, лишая себя необходимых микронутриентов, заключила Залетова.

Ранее эксперт рассказала, что самый большой вред здоровью почек наносят продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, бекон и различные копчености. Неорганические фосфатные добавки, которые присутствуют в них для улучшения текстуры и продления срока годности, усваиваются организмом почти на 100%, в отличие от органического фосфора из цельных продуктов. Это создает колоссальную нагрузку на орган, вынужденный выводить избыток вредного вещества из крови.