04 мая, 19:30

Общество
Диетолог Залетова: сосиски, бекон и кола ухудшают здоровье почек

Фото: 123RF.com/nadezdagorosko

Сосиски, бекон и кола являются наиболее вредными продуктами для почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она отметила, что самый большой вред органу наносят продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, бекон и различные копчености.

"Неорганические фосфатные добавки, которые присутствуют в них для улучшения текстуры и продления срока годности, усваиваются организмом почти на 100%, в отличие от органического фосфора из цельных продуктов. Это создает колоссальную нагрузку на почки, вынужденные выводить избыток вредного вещества из крови", – пояснила эксперт.

Также эти продукты содержат огромное количество соли, которая способствует повышению давления. Это медленно разрушает почечные клубочки – нефроны, выполняющие фильтрацию крови. Еще высокосолевая диета значительно усиливает выведение кальция с мочой, что резко повышает риск образования камней.
Кроме того, употребление сладких газированных напитков тоже опасно, особенно если они сделаны на основе ортофосфорной кислоты (например, кола). Фосфор также мгновенно всасывается и повышает риск образования камней и развития хронической болезни почек, предупредила врач.

"Если говорить о поддержании здоровья органов, то здесь стратегия строится не на поиске какого-то одного суперпродукта, а на целостном паттерне питания. Наиболее изученным в этом плане является DASH-диета. В ее основе овощи и фрукты: метаболизируясь, они дают щелочной остаток, нейтрализуя кислоты и буквально облегчая работу почек", – пояснила Залетова.

Овощи и фрукты являются главным источником калия и магния. Первый помогает почкам мягко выводить избыток соли и поддерживает эластичность сосудов, а второй препятствует кристаллизации оксалатов кальция, снижая риск камнеобразования, отметила диетолог.

Кстати, кофе и чай, вопреки мифам, не вредят здоровым почкам, а наоборот, способны снижать риск образования камней, что связывают с их полифенольными соединениями и легким мочегонным действием.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Однако важно употреблять такие напитки в меру. Норма кофе в день – от 1 до 3 чашек (200–250 миллилитров) без добавления сахара, сиропов и жирных сливок, чая – от 3 до 4 чашек, что примерно соответствует в общей сложности 500–800 миллилитрам. Важно учитывать, что черный чай содержит значительное количество оксалатов, из которых формируются камни. Поэтому если в анамнезе есть случаи их образования, разумной стратегией будет ограничить употребление напитка до 1–2 чашек, предупредила диетолог.

Залетова также отметила, что тем, у кого уже есть диагностированные заболевания почек, важно выстраивать индивидуальную диету с лечащим врачом.

Ранее врач-нефролог Марина Амитова рассказала об опасных привычках, приводящих к проблемам с почками. Одна из них – бесконтрольный прием витаминных комплексов и БАДов.

