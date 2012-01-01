Нефролог Артюхина перечислила первые признаки почечной недостаточности

Почечная недостаточность может появиться в результате приема лекарств, употребления пересоленной пищи и даже стресса. Подробнее о факторах риска рассказала врач-нефролог и завотделением нефрологии ГКБ №52 Людмила Артюхина в программе "Доктор 24".
Причины патологии
Почечная недостаточность – это не отдельная болезнь, а результат уже имеющихся заболеваний, во время которых гибнут нефроны (структурно-функциональная единица почки). При этом процент пациентов с таким диагнозом растет с каждым годом, рассказала Людмила Артюхина.
Одним из факторов риска развития патологии является гипертония, отметила врач.
У молодых людей часто наблюдается повышенное давление из-за хронического стресса. Однако наибольший вред приносит употребление соленой пищи.
"Современные жители потребляют избыточное количество соли, которая содержится в готовых продуктах и фастфуде. Поэтому, если у человека есть склонность к гипертонии или задержке жидкости и соли, это может фатально повлиять на сосуды, особенно на сосуды почек", – объяснила врач.
Сахарный диабет, метаболический синдром и ожирение тоже приводят к почечной недостаточности. Помимо этого, негативно воздействует бесконтрольный прием лекарств, в частности, обезболивающих и противовоспалительных. Это крайне нефротоксичные препараты, которые влияют на "выживаемость" почек и при приеме в больших дозировках приводят к патологии.
Как избежать развития дисфункции
Чтобы поддержать здоровье органа, важно правильно питаться и заниматься спортом, отметила врач.
Физическая активность особенно важна: она помогает справляться со стрессом, контролировать артериальное давление и снижать риск развития ожирения. Рекомендуется заниматься спортом минимум 30 минут в день, подытожила Артюхина.