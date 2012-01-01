Нефролог Артюхина перечислила первые признаки почечной недостаточности

Почечная недостаточность может появиться в результате приема лекарств, употребления пересоленной пищи и даже стресса. Подробнее о факторах риска рассказала врач-нефролог и завотделением нефрологии ГКБ №52 Людмила Артюхина в программе "Доктор 24".

Причины патологии

Почечная недостаточность – это не отдельная болезнь, а результат уже имеющихся заболеваний, во время которых гибнут нефроны (структурно-функциональная единица почки). При этом процент пациентов с таким диагнозом растет с каждым годом, рассказала Людмила Артюхина.

Одним из факторов риска развития патологии является гипертония, отметила врач.





Людмила Артюхина врач-нефролог, завотделением нефрологии ГКБ №52 Почка – это сосудистый орган, а нефрон представляет собой клубок сосудов, через который кровь фильтруется и очищается. Поэтому все проблемы, касающиеся сосудов, безусловно, влияют и на почки. Собственно, сама гипертония, даже изолированная, может приводить к почечной недостаточности.

У молодых людей часто наблюдается повышенное давление из-за хронического стресса. Однако наибольший вред приносит употребление соленой пищи.

"Современные жители потребляют избыточное количество соли, которая содержится в готовых продуктах и фастфуде. Поэтому, если у человека есть склонность к гипертонии или задержке жидкости и соли, это может фатально повлиять на сосуды, особенно на сосуды почек", – объяснила врач.

Сахарный диабет, метаболический синдром и ожирение тоже приводят к почечной недостаточности. Помимо этого, негативно воздействует бесконтрольный прием лекарств, в частности, обезболивающих и противовоспалительных. Это крайне нефротоксичные препараты, которые влияют на "выживаемость" почек и при приеме в больших дозировках приводят к патологии.

Как избежать развития дисфункции

Чтобы поддержать здоровье органа, важно правильно питаться и заниматься спортом, отметила врач.

Физическая активность особенно важна: она помогает справляться со стрессом, контролировать артериальное давление и снижать риск развития ожирения. Рекомендуется заниматься спортом минимум 30 минут в день, подытожила Артюхина.