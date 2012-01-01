Врач Корсун объяснила, как сладости и жаропонижающие приводят к заболеваниям печени

Клетки печени способны преобразоваться в фиброзную ткань, что в дальнейшем требует пересадки органа. Подробнее о причинах развития серьезных патологий рассказала заведующая первым терапевтическим отделением и врач общей практики ГБУЗ ГП №220 ДЗМ Ирина Корсун в программе "Доктор 24".

Рацион

Жирная пища и легкоусвояемые углеводы вредят здоровью печени. Последние всасываются в кровь достаточно быстро и приводят к переизбытку сахара в организме, рассказала Ирина Корсун.

Избыток глюкозы опасен тем, что орган начинает накапливать жир. В результате печень перенасыщается липидными отложениями и на ней появляются желтые вкрапления – стеатоз.





Ирина Корсун заведующая первым терапевтическим отделением, врач общей практики ГБУЗ ГП №220 ДЗМ Затем развивается стеатогепатит – воспалительный процесс, при котором клетки органа борются с жировыми вкраплениями. Это приводит к фиброзу: то есть клетки печени заменяются на фиброзную ткань. Последняя стадия заканчивается циррозом – это состояние, когда требуется пересадка.

Избыточный вес и прием препаратов

Избыточный вес часто указывает на ожирение печени и отложение жира в сосудах и органах: легких, почках и сердце.

Чтобы улучшить здоровье печени и организма в целом, необходимо снизить массу тела. Однако некоторые люди с гипертонией или сахарным диабетом стараются сделать это слишком быстро. В результате организм испытывает сильный стресс, что иногда приводит к летальному исходу.

Снижать вес нужно с помощью правильного питания и спорта. При этом крайне не рекомендуется употреблять специальные китайские чаи: они содержат токсины, которые нередко приводят к печеночной недостаточности и токсическому гепатиту.



Ирина Корсун заведующая первым терапевтическим отделением, врач общей практики ГБУЗ ГП №220 ДЗМ Также пациенты зачастую принимают жаропонижающие, не задумываясь, когда в последний раз приняли таблетку. Если температура не снизилась через два часа, человек может дополнительно использовать порошок, который тоже содержит парацетамол, – и за сутки "набегает" очень большая доза. Это нередко приводит к токсическому гепатиту, поэтому в день нельзя принимать более четырех граммов парацетамола.

Антибиотики тоже влияют на печень, поэтому их нельзя использовать самостоятельно и бесконтрольно, отметила врач.

Что касается витамина А, его избыточный прием также часто приводит к токсическому гепатиту. Поэтому не рекомендуется пить витамины без назначения врача, заключила Корсун.