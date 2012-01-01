Врач Капланов назвал тяжелые болезни, при которых появляются синяки

Беспричинно появившийся на коже синяк может сигнализировать о серьезных патологиях, в том числе лейкемии. Подробности рассказал заведующий отделением гематологии Боткинской больницы, доктор медицинских наук Камиль Капланов в программе "Доктор 24".

Причины патологии

Появление синяков на коже указывает на проблемы со свертыванием крови. Это может указывать на ряд заболеваний, рассказал Камиль Капланов.





Камиль Капланов заведующий отделением гематологии Боткинской больницы, доктор медицинских наук Некоторые болезни могут быть связаны с подавлением синтеза факторов свертывания крови. Это касается заболеваний печени, так как многие вещества вырабатываются именно там. Также стоит помнить о злокачественных заболеваниях кроветворной системы, лейкемии.

Также свертываемость крови часто снижается из-за специализированных лекарств, которые обычно назначают кардиологи и сосудистые хирурги. Такие препараты необходимы после протезирования клапанов сердца и сложных операций, связанных с сосудами, объяснил врач.

Синяки образуются и при гиповитаминозах (например витамина С), однако такие случаи не распространены. Также патология может быть связана с дефицитом витамина К, что указывает на серьезные болезни, связанные с печенью и кишечником.

Тревожные показатели

Выявить развитие патологий вовремя помогут только регулярные обследования, отметил Камиль Капланов.



снижение количества тромбоцитов ниже 100. – Прим. ред. ), это не всегда приводит к геморрагическим проявлениям. Однако критическая тромбоцитопения – ниже 30 тысяч – представляет опасность и может вызывать мелкоточечные кровоизлияния.

Камиль Капланов заведующий отделением гематологии Боткинской больницы, доктор медицинских наук Если у пациента в анализах крови наблюдается тромбоцитопения (), это не всегда приводит к геморрагическим проявлениям. Однако критическая тромбоцитопения – ниже 30 тысяч – представляет опасность и может вызывать мелкоточечные кровоизлияния.

При регулярном появлении синяков следует обратиться к гематологу. В критических случаях пациенту даже потребуется экстренная госпитализация, заключил специалист.

