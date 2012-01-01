Врач Капланов назвал тяжелые болезни, при которых появляются синяки

Беспричинно появившийся на коже синяк может сигнализировать о серьезных патологиях, в том числе лейкемии. Подробности рассказал заведующий отделением гематологии Боткинской больницы, доктор медицинских наук Камиль Капланов в программе "Доктор 24".
Причины патологии
Появление синяков на коже указывает на проблемы со свертыванием крови. Это может указывать на ряд заболеваний, рассказал Камиль Капланов.
Также свертываемость крови часто снижается из-за специализированных лекарств, которые обычно назначают кардиологи и сосудистые хирурги. Такие препараты необходимы после протезирования клапанов сердца и сложных операций, связанных с сосудами, объяснил врач.
Синяки образуются и при гиповитаминозах (например витамина С), однако такие случаи не распространены. Также патология может быть связана с дефицитом витамина К, что указывает на серьезные болезни, связанные с печенью и кишечником.
Тревожные показатели
Выявить развитие патологий вовремя помогут только регулярные обследования, отметил Камиль Капланов.
При регулярном появлении синяков следует обратиться к гематологу. В критических случаях пациенту даже потребуется экстренная госпитализация, заключил специалист.