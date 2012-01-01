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06 марта, 18:41

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Врач Капланов назвал тяжелые болезни, при которых появляются синяки

Опасный сигнал: о каких тяжелых заболеваниях говорят синяки

Беспричинно появившийся на коже синяк может сигнализировать о серьезных патологиях, в том числе лейкемии. Подробности рассказал заведующий отделением гематологии Боткинской больницы, доктор медицинских наук Камиль Капланов в программе "Доктор 24".

Причины патологии

Фото: 123/bankrx

Появление синяков на коже указывает на проблемы со свертыванием крови. Это может указывать на ряд заболеваний, рассказал Камиль Капланов.

Некоторые болезни могут быть связаны с подавлением синтеза факторов свертывания крови. Это касается заболеваний печени, так как многие вещества вырабатываются именно там. Также стоит помнить о злокачественных заболеваниях кроветворной системы, лейкемии.
Камиль Капланов
заведующий отделением гематологии Боткинской больницы, доктор медицинских наук

Также свертываемость крови часто снижается из-за специализированных лекарств, которые обычно назначают кардиологи и сосудистые хирурги. Такие препараты необходимы после протезирования клапанов сердца и сложных операций, связанных с сосудами, объяснил врач.

Синяки образуются и при гиповитаминозах (например витамина С), однако такие случаи не распространены. Также патология может быть связана с дефицитом витамина К, что указывает на серьезные болезни, связанные с печенью и кишечником.

Тревожные показатели

Фото: 123RF/membio

Выявить развитие патологий вовремя помогут только регулярные обследования, отметил Камиль Капланов.

Если у пациента в анализах крови наблюдается тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов ниже 100. – Прим. ред.), это не всегда приводит к геморрагическим проявлениям. Однако критическая тромбоцитопения – ниже 30 тысяч – представляет опасность и может вызывать мелкоточечные кровоизлияния.
Камиль Капланов
заведующий отделением гематологии Боткинской больницы, доктор медицинских наук

При регулярном появлении синяков следует обратиться к гематологу. В критических случаях пациенту даже потребуется экстренная госпитализация, заключил специалист.

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