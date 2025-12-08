Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 декабря, 16:13

Общество

Врачи в Подмосковье помогли женщине родить восьмого ребенка

Фото: телеграм-канал "Щелковский перинатальный центр"

Врачи Щелковского перинатального центра помогли 42-летней женщине родить восьмого ребенка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

Как отметили медики, у женщины роды проходили естественным путем, как и все предыдущие. В этот раз ребенок был в тазовом предлежании и не хотел менять свое положение.

Главный врач учреждения Андрей Пастарнак на 38-й неделе беременности провел наружный акушерский поворот. Благодаря этому удалось изменить положение плода в матке.

"Для нас важно не только сохранить жизнь и здоровье матери и ребенка, но и сохранить естественность процесса рождения, если это безопасно. В случае пациентки мы смогли реализовать ее желание родить самой, избежав оперативного вмешательства", – отметил Пастарнак.

На 40-й неделе у пациентки родился мальчик, вес которого составил 4,2 килограмма, а рост – 54 сантиметра. Новорожденного назвали Сергеем.

Ранее подмосковные врачи спасли двух недоношенных детей весом 700 и 720 граммов. Малыши родились на 25-й неделе беременности весной этого года.

После появления на свет им потребовалась интенсивная медицинская поддержка. Новорожденных подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, ставили капельницы, проводили медикаментозную терапию и строго дозированно кормили материнским молоком. Спустя время малыши окрепли и смогли впервые встретиться с мамой. Сейчас они восстанавливаются дома.

