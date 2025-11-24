Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 17:15

Общество
Главная / Новости /

Кардиолог Константинова: кормление грудью после 1,5 года может привести к проблемам

Детский кардиолог посоветовала прекратить грудное вскармливание после 1,5 года

Фото: depositphotos/Ondrooo

Грудное вскармливание после 1,5 года может привести к проблемам с отлучением ребенка от молока матери. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" предупредила заведующая Центра ранней помощи ДГКБ имени З. А. Башляевой, детский кардиолог, неонатолог Наталья Константинова.

"Мы придерживаемся грудного вскармливания до года, а дальше малыш может перейти на общий стол. Всегда, начиная с 5–6 месяцев жизни, начинаются блюда прикорма, когда ребенок начинает получать пищу помимо грудного молока. Постепенно эта пища заменяет малышу завтрак, обед и ужин", – сказала специалист.

Она уточнила, что после года ребенку добавляют полдник. Если грудное вскармливание продолжать до 7–8 месяцев, то могут развиться некоторые проблемы, поэтому и нужен прикорм.

Кроме того, после 1,5 года употребления молока матери у малышей могут развиваться "психологические моменты", в результате чего они не могут оторваться от материнской груди. Это приводит к тому, что женщина не может вернуться в нормальный режим, объяснила Константинова.

"Здесь уже возникает вопрос – получает ли малыш уже достаточно каких-то элементов с грудным молоком или это уже психологические моменты, что он не может заснуть. Поэтому я скажу обобщенно, но не для всей планеты, о том, что мы стремимся, чтобы грудное вскармливание было до 1–1,5 года", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в России началась разработка более 20 новых ГОСТов, которые смогут повысить качество и безопасность продуктов для детей. Например, специалисты уделяют внимание ингредиентам, предназначенным для производства молочных продуктов для детей в возрасте до трех лет, которые используются в качестве заменителей грудного молока и смесей.

Телеканал Москва 24 провел эксперимент с кормящими мамами в общественных местах

Читайте также


общество

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика