Кардиолог Константинова: кормление грудью после 1,5 года может привести к проблемам

Фото: depositphotos/Ondrooo

Грудное вскармливание после 1,5 года может привести к проблемам с отлучением ребенка от молока матери. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" предупредила заведующая Центра ранней помощи ДГКБ имени З. А. Башляевой, детский кардиолог, неонатолог Наталья Константинова.

"Мы придерживаемся грудного вскармливания до года, а дальше малыш может перейти на общий стол. Всегда, начиная с 5–6 месяцев жизни, начинаются блюда прикорма, когда ребенок начинает получать пищу помимо грудного молока. Постепенно эта пища заменяет малышу завтрак, обед и ужин", – сказала специалист.

Она уточнила, что после года ребенку добавляют полдник. Если грудное вскармливание продолжать до 7–8 месяцев, то могут развиться некоторые проблемы, поэтому и нужен прикорм.

Кроме того, после 1,5 года употребления молока матери у малышей могут развиваться "психологические моменты", в результате чего они не могут оторваться от материнской груди. Это приводит к тому, что женщина не может вернуться в нормальный режим, объяснила Константинова.

"Здесь уже возникает вопрос – получает ли малыш уже достаточно каких-то элементов с грудным молоком или это уже психологические моменты, что он не может заснуть. Поэтому я скажу обобщенно, но не для всей планеты, о том, что мы стремимся, чтобы грудное вскармливание было до 1–1,5 года", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в России началась разработка более 20 новых ГОСТов, которые смогут повысить качество и безопасность продуктов для детей. Например, специалисты уделяют внимание ингредиентам, предназначенным для производства молочных продуктов для детей в возрасте до трех лет, которые используются в качестве заменителей грудного молока и смесей.