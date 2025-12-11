Суд отклонил жалобу "Битцевского маньяка" на отказ перевести его в колонию ближе к Москве

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Мосгорсуд отказал "Битцевскому маньяку" Александру Пичушкину, пожизненно осужденному за серию убийств, в переводе из ИК "Полярная сова" в колонию, которая находится ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

В ходе заседания было решено оставить без изменений постановление Замоскворецкого суда Москвы и отклонить апелляционную жалобу преступника.

Сам Пичушкин участвовал в слушании по видеосвязи. Причем он вновь обратился с просьбой провести заседание в закрытом режиме из-за внимания журналистов, но его ходатайство было отклонено.

Данное прошение "Битцевский маньяк" высказал еще в середине июня. Ко всему прочему он просил взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные им "глубокие морально-нравственные страдания". Также он жаловался, что страдает из-за сложных климатических условий.

Изначально Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в иске. После этого осужденный подал апелляционную жалобу. Однако медики не нашли противопоказаний для нахождения "Битцевского маньяка" в колонии, где он отбывает пожизненный срок.

Пичушкин совершал свои преступления в 1990–2000-х годах. Главным образом убийства происходили в Битцевском лесу Москвы. В общей сложности на счету преступника 49 жертв. От его рук пострадали пожилые люди и дети, а также инвалиды и граждане, страдавшие от психических расстройств.

