Блогер Лерчек прокомментировала приостановку уголовного дела из-за болезни

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, впервые публично прокомментировала приостановку уголовного дела. Видео с ее словами опубликовал отец ее ребенка Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы очень этому (приостановке дела. – Прим. ред.) рады. Но сейчас самое важное – здоровье", – заявила Чекалина.

Она отметила, что теперь сможет полностью посвятить себя лечению, а также выразила благодарность за поддержку. Вместе с тем блогер подчеркнула, что ее диагноз является правдивым.

"У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить", – указала она.

О болезни Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. Сначала у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а позже подтвердили рак желудка четвертой стадии.

Блогер прошла курс химиотерапии, лучевую терапию и перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках. При этом дети Лерчек от брака с экс-супругом Артемом Чекалиным сейчас живут с ним и знают о ее болезни.

Чекалиных обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Экс-супругов отправили под домашний арест осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, ее бывший муж сознался в неуплате налогов, однако отрицает причастность к выводу средств.

На фоне ситуации со здоровьем Чекалиной Гагаринский суд Москвы по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения Лерчек с домашнего ареста на запрет определенных действий. В частности, ей разрешили пользоваться интернетом только для посещения сайтов медицинских учреждений, а также школьных и дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, она может открывать страницы судов общей юрисдикции и арбитражных судов Москвы. Уголовное дело в отношении блогера приостановили до ее выздоровления.