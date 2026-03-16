16 марта, 20:42

Блогер Лерчек прокомментировала приостановку уголовного дела из-за болезни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, впервые публично прокомментировала приостановку уголовного дела. Видео с ее словами опубликовал отец ее ребенка Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы очень этому (приостановке дела. – Прим. ред.) рады. Но сейчас самое важное – здоровье", – заявила Чекалина.

Она отметила, что теперь сможет полностью посвятить себя лечению, а также выразила благодарность за поддержку. Вместе с тем блогер подчеркнула, что ее диагноз является правдивым.

"У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить", – указала она.

О болезни Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. Сначала у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а позже подтвердили рак желудка четвертой стадии.

Блогер прошла курс химиотерапии, лучевую терапию и перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках. При этом дети Лерчек от брака с экс-супругом Артемом Чекалиным сейчас живут с ним и знают о ее болезни.

Чекалиных обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Экс-супругов отправили под домашний арест осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, ее бывший муж сознался в неуплате налогов, однако отрицает причастность к выводу средств.

На фоне ситуации со здоровьем Чекалиной Гагаринский суд Москвы по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения Лерчек с домашнего ареста на запрет определенных действий. В частности, ей разрешили пользоваться интернетом только для посещения сайтов медицинских учреждений, а также школьных и дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, она может открывать страницы судов общей юрисдикции и арбитражных судов Москвы. Уголовное дело в отношении блогера приостановили до ее выздоровления.

Прокуратура попросила заменить домашний арест Лерчек на запрет определенных действий

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

