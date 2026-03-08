График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 14:03

Шоу-бизнес

Блогеру Лерчек диагностировали рак с метастазами в легких

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Об этом сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По его словам, после родов Чекалина вернулась домой, однако вскоре у блогера начались боли и она направилась в клинику.

"В день родов наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала ее на гистологию. Мы получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз – результат подтвердился", – написал возлюбленный блогера.

Сквиччиарини отметил, что Чекалина прошла большое количество исследований, чтобы установить источник рака. Кроме того, ей провели операцию на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться. В результате врачи обнаружили метастазы в легких.

Он подчеркнул, что еще год назад во время домашнего ареста из-за проблем и болей Чекалина и ее адвокаты подавали прошение на разрешение посетить врача. Однако они получали отказ.

Адвокат блогера добавил в беседе с ТАСС, что участие Чекалиной в судебных заседаниях теперь под вопросом.

4 марта СМИ сообщали, что Чекалину доставили в реанимационное отделение онкологического стационара. Это произошло спустя несколько дней после выписки из роддома. По словам журналистов, 24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка – сына от Сквиччиарини.

Чекалина и ее бывший супруг обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признает. При этом ее бывший муж признался в неуплате налогов, однако заявил, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.

Блогер Валерия Чекалина попала в онкологическую реанимацию

