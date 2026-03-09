Фигурист Петр Гуменник выиграл финал Гран-при России

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Фигурист Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам двух программ спортсмен набрал 303,16 балла – 103,62 за короткую программу и 199,54 за произвольную. "Серебро" досталось фигуристу Евгению Семененко (286,97). Третье место занял Николай Угожаев (286,47).

Ранее Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла.

При этом сообщалось, что команда Гуменника пыталась подобрать музыку к короткой программе на Играх с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Изначально фигурист планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами.