Турция заявила о перехвате баллистического боеприпаса из Ирана

Фото: Getty Images/NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Турция перехватила баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в ее воздушное пространство. Об этом сообщил МИД страны.

По данным ведомства, цель была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Часть обломков упала в пустующих районах провинции Газиантеп, пострадавших нет.

В министерстве подчеркнули, что Анкара "придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности", однако предупредили, что будут решительно реагировать на любые угрозы территории и воздушному пространству страны.

Это уже второй подобный инцидент с конца февраля. 4 марта запущенная из Ирана баллистическая ракета пролетела над Ираком и Сирией и была сбита силами НАТО в Средиземном море, когда направлялась в сторону Турции. Обломки тогда упали в провинции Хатай у границы с Сирией.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, с сообщениями о разрушениях и гибели гражданских. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.