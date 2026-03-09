09 марта, 15:56Политика
Турция заявила о перехвате баллистического боеприпаса из Ирана
Фото: Getty Images/NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Турция перехватила баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в ее воздушное пространство. Об этом сообщил МИД страны.
По данным ведомства, цель была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.
Часть обломков упала в пустующих районах провинции Газиантеп, пострадавших нет.
В министерстве подчеркнули, что Анкара "придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности", однако предупредили, что будут решительно реагировать на любые угрозы территории и воздушному пространству страны.
Это уже второй подобный инцидент с конца февраля. 4 марта запущенная из Ирана баллистическая ракета пролетела над Ираком и Сирией и была сбита силами НАТО в Средиземном море, когда направлялась в сторону Турции. Обломки тогда упали в провинции Хатай у границы с Сирией.
США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, с сообщениями о разрушениях и гибели гражданских. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.