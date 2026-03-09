Минтранс РФ организует эвакуацию 7,5 тыс человек с Ближнего Востока на 33 рейсах

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Более 7,5 тысяч человек планируется перевезти в Россию на 33 рейсах из стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

"Перелеты организованы при поддержке Минтранса и Росавиации, в координации с ближневосточными авиационными властями и с соблюдением всех мер безопасности – это наш приоритет", – отметили в ведомстве.

С 2 по 8 марта в Россию уже прибыли свыше 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах. График перевозок коммерческими рейсами составлен до 10 марта включительно с учетом перебронирования ранее купленных билетов. В этот день планируется доставить оставшихся пассажиров.

Для удовлетворения возросшего спроса на транзит через ближневосточные аэропорты авиакомпания "Аэрофлот" совместно с Минтрансом и Росавиацией ввела в марте 25 дополнительных парных рейсов. На маршрутах в обе стороны с Таиланда добавлено 9,9 тысяч кресел, Мале – 5,4 тысяч, Коломбо – 4 тысячи кресел.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства, а также военные базы Штатов в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Из-за этого ряд стран Персидского залива ввели ограничения на использование воздушного пространства. В частности, как сообщили СМИ, в ОАЭ данные меры могут продлиться до 16 марта.

