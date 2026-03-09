Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 10:12

Политика

Азербайджан возобновил грузоперевозки через границу с Ираном

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Arif Hudaverdi Yaman

Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина.

"С 10.00 (09.00 по московскому времени) сегодняшнего дня (10 марта. – Прим. ред.) восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств для грузоперевозок через госграницу, включая транзитные перевозки", – говорится в сообщении.

Движение грузового транспорта временно приостанавливали с 5 марта. Решение было принято с учетом ситуации, возникшей вследствие инцидента с беспилотником Ирана в Нахичевани.

Один БПЛА рухнул прямо на территорию аэровокзала, другой – в школьном дворе села Шекерабад. Инцидент привел к ранениям двух мирных жителей.

Баку немедленно отреагировал, выразив решительный протест и вручив ноту Тегерану. Азербайджанская сторона подчеркнула, что считает абсолютно неприемлемым отказ Ирана признать свою ответственность за произошедшее.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика