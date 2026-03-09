Азербайджан возобновил грузоперевозки через границу с Ираном

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Arif Hudaverdi Yaman

Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина.

"С 10.00 (09.00 по московскому времени) сегодняшнего дня (10 марта. – Прим. ред.) восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств для грузоперевозок через госграницу, включая транзитные перевозки", – говорится в сообщении.

Движение грузового транспорта временно приостанавливали с 5 марта. Решение было принято с учетом ситуации, возникшей вследствие инцидента с беспилотником Ирана в Нахичевани.

Один БПЛА рухнул прямо на территорию аэровокзала, другой – в школьном дворе села Шекерабад. Инцидент привел к ранениям двух мирных жителей.

Баку немедленно отреагировал, выразив решительный протест и вручив ноту Тегерану. Азербайджанская сторона подчеркнула, что считает абсолютно неприемлемым отказ Ирана признать свою ответственность за произошедшее.