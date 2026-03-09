Метеорологическая весна придет в Москву 10 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Метеорологическая весна начнется в Москве со вторника, 10 марта. Воздух прогреется до плюс 8 градусов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений. С опережением климатического графика на 10 суток", – рассказал специалист.

Ночью во вторник, 10 марта, по словам синоптика, ожидается пасмурная погода и небольшие осадки, температура составит от 0 до плюс 3 градусов. Днем осадков не будет, выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 5–8 градусов. Ветер западный, 3–8 метров в секунду.

На неделе потепление продолжится. Благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода. По ночам температура опустится до минус 2 – плюс 3, днем столбики термометров покажут плюс 6–11 градусов. Снег начнет активно таять, высота сугробов к середине месяца уменьшится с 46 до 30 сантиметров.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что снегопады могут возвращаться в Москву до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.