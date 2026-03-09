Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 09:08

Общество

Метеорологическая весна придет в Москву 10 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Метеорологическая весна начнется в Москве со вторника, 10 марта. Воздух прогреется до плюс 8 градусов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений. С опережением климатического графика на 10 суток", – рассказал специалист.

Ночью во вторник, 10 марта, по словам синоптика, ожидается пасмурная погода и небольшие осадки, температура составит от 0 до плюс 3 градусов. Днем осадков не будет, выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 5–8 градусов. Ветер западный, 3–8 метров в секунду.

На неделе потепление продолжится. Благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода. По ночам температура опустится до минус 2 – плюс 3, днем столбики термометров покажут плюс 6–11 градусов. Снег начнет активно таять, высота сугробов к середине месяца уменьшится с 46 до 30 сантиметров.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что снегопады могут возвращаться в Москву до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.

Первые подснежники появились в столичных дворах

Читайте также


погодаобществогород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика