КСИР отчитался о 30-й волне ударов по базам США и Израиля

Фото: AP Photo/Altaf Qadri

Вооруженные силы Ирана провели 30-ю волну ударов против целей США и Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Также уточняется, что в атаке использовались новейшие ракеты и беспилотники, удары наносились по американским базам в регионе и северу оккупированных территорий.

"Одновременно с избранием нового верховного лидера... против американских террористических баз в регионе и севера оккупированных территорий <...> со стопроцентным успехом была проведена 30-я волна операции Правдивое обещание 4", – приводит слова из заявления КСИР гостелерадиокомпания Ирана.

Для атаки использовались ракеты Хорремшахр, Фаттах, Хейбар на жидком и твердом топливе, а также стратегические БПЛА.

Удары стали ответом на действия США и Израиля, которые 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате атаки также был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

При этом в Пентагоне заявили об усилении своей военной группировки на Ближнем Востоке, которая будет задействована в операции.