Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 17:03

Город

В столице приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В городе начался демонтаж новогодних елей и декоративных конструкций – световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других украшений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает сайт мэра и правительства столицы.

По словам Бирюкова, как и в прошлые годы, в этот раз Москву до весны украшали более 4 тысяч световых декоративных конструкций, которые являются дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы.

Теперь же все конструкции отправят на склады АО "Объединенная энергетическая компания", где они будут храниться до следующих праздников. Специалисты проверят декоративные элементы на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства напомнил, что все световые конструкции, которые были установлены в столице, работают на основе современного энергосберегающего оборудования, которое потребляет в десятки раз меньше электричества.

Бирюков добавил, что за последние годы в городе был накоплен запас украшений. Это помогает украсить к праздникам Москву. Он отметил, что световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, поэтому их можно использовать не раз.

Ранее одной из самых посещаемых площадок проекта "Зима в Москве" стала та, что находилась на Воробьевых горах. Во время ее работы гости катались на коньках и лыжах, участвовали в мастер-классах, пробовали авторские блюда и смотрели масштабные световые шоу.

Особой популярностью пользовался бесплатный каток площадью более 4 тысяч квадратных метров, который благодаря искусственному покрытию работал в любую погоду. Для посетителей организовали прокат коньков и вспомогательного оборудования, а также камеры хранения.

Читайте также


город

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика