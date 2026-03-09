В столице приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В городе начался демонтаж новогодних елей и декоративных конструкций – световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других украшений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает сайт мэра и правительства столицы.

По словам Бирюкова, как и в прошлые годы, в этот раз Москву до весны украшали более 4 тысяч световых декоративных конструкций, которые являются дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы.

Теперь же все конструкции отправят на склады АО "Объединенная энергетическая компания", где они будут храниться до следующих праздников. Специалисты проверят декоративные элементы на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства напомнил, что все световые конструкции, которые были установлены в столице, работают на основе современного энергосберегающего оборудования, которое потребляет в десятки раз меньше электричества.

Бирюков добавил, что за последние годы в городе был накоплен запас украшений. Это помогает украсить к праздникам Москву. Он отметил, что световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, поэтому их можно использовать не раз.

Ранее одной из самых посещаемых площадок проекта "Зима в Москве" стала та, что находилась на Воробьевых горах. Во время ее работы гости катались на коньках и лыжах, участвовали в мастер-классах, пробовали авторские блюда и смотрели масштабные световые шоу.

Особой популярностью пользовался бесплатный каток площадью более 4 тысяч квадратных метров, который благодаря искусственному покрытию работал в любую погоду. Для посетителей организовали прокат коньков и вспомогательного оборудования, а также камеры хранения.

