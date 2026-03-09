Форма поиска по сайту

09 марта, 12:50

Мэр Москвы

Собянин: Электросуда городских маршрутов начали обслуживать на Московской верфи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Техническое обслуживание и ремонт электросудов, работающих на регулярных речных маршрутах столицы, началось на Московской верфи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На предприятие прибыли четыре инновационных судна "Москва 1.0", которые проходят плановый технический осмотр", – написал Собянин.

Специалисты проверяют работоспособность движительно-рулевых комплексов, обеспечивающих ход и маневрирование судов. Ранее аналогичное обслуживание на предприятии уже прошли катера быстрого реагирования.

Запуск обслуживания электросудов на Московской верфи стал важным этапом развития речного транспорта. Раньше техобслуживание электрофлота выполнялось перевозчиком, в том числе за пределами города. Благодаря мощностям и современному оборудованию Московской верфи увеличивается качество и скорость работ.

Столичная верфь начала работу в ноябре 2025 года. Предприятие может строить около 40 судов в год, а также выполнять ремонт и обслуживание выпускаемой техники.

Ранее сообщалось, что новый путепровод над Южной рокадой тоже будет готов до конца года. Там уже подошли к концу основные монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения. В дальнейшем рабочие установят бетонные ограждения и заасфальтируют дорогу.

мэр Москвытранспортгород

