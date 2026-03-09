Форма поиска по сайту

09 марта, 09:00

Истории
Турэксперт Васильева назвала необычные забеги весны 2026 года

Спортивная весна: какие забеги пройдут в разных регионах РФ в апреле и мае

С наступлением весны начинается беговой сезон, а вместе с ним – множество любительских стартов, для участия в которых необязательно быть профессиональным спортсменом. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, какие старты можно совместить с мини-путешествиями по разным городам.

Аврора трейл

Фото: vk.com/auroratrailrun

Когда: 14 марта 2026 года.
Где: Кандалакша.
Сколько стоит: 13 километров – 3 000 рублей, 30 километров – 4 000 рублей, 42 километра – 5 000 рублей, 60 километров – 7 000 рублей.

Как добраться: перелет до Мурманска в марте – от 5 тысяч рублей туда и обратно и около 2,5 часа в пути в одну сторону; из Мурманска до Кандалакши и обратно организаторы предлагают трансфер – 1 200 рублей в одну сторону с человека.

Горный трейл на Крайнем Севере среди зимних пейзажей Кольского полуострова. На всех дистанциях будут подъемы на снежные горы – Волостную или Железную, а кто выберет самую длинную на 60 километров, встретит рассвет над ледяным морем. В марте здесь еще продолжается полярная ночь, так что в качестве бесплатного бонуса есть возможность увидеть северное сияние, если повезет с погодой.

Московский полумарафон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда: 25–26 апреля 2026 года.
Где:Москва.
Сколько стоит: от 4500 рублей, ближе к дате цена будет повышаться.

Один из самых массовых стартов в России проходит по центральным набережным столицы и с видом на ее знаковые достопримечательности. Трасса полумарафона плоская, а маршрут линейный: начинается около Университетской площади МГУ и заканчивается в Лужниках.

Пятигорский полумарафон

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Когда: 25–26 апреля 2026 года.
Где: Пятигорск.
Сколько стоит: 2 километра (по факту 2,5 километра) – 2 600 рублей, 6 километров – 3 100 рублей, 12 километров – 3 300 рублей, 21,1 километра – 3 900 рублей; также есть детские забеги на 500 метров – 1 400 рублей и скандинавская ходьба на 2 и 6 километров – 2 100 рублей. Ближе к дате цены будут повышаться.

Как добраться: сначала самолетом до Минеральных Вод – в апреле от 13 тысяч рублей за билеты туда и обратно и чуть больше 3 часов в пути в одну сторону; потом на электричке до Пятигорска – 35 минут в пути и от 136 рублей за билет в одну сторону.

Асфальтовый забег по горному маршруту проходит по автомобильным дорогам. Трасса пролегает по курортной зоне Пятигорска мимо горы Машук, озера Провал, Пироговских ванн, Эоловой арфы и места дуэли Лермонтова.

Первомайский полумарафон

Фото: krasmarafon.ru

Когда: 1 мая 2026 года.
Где: Красноярск.
Сколько стоит: 5 километров – 700 рублей, 21,1 километра – 1 000 рублей.

Как добраться: перелет до Красноярска – 4,5–-5 часов в пути в одну сторону и от 13 000 рублей за билеты туда и обратно.

Две дистанции на выбор: 5 километров или целый полумарафон. Каждая из них проходит по набережной Енисея, первая – в один круг, вторая – сразу в четыре круга. Старт и финиш будут расположены в одном месте – у "Капитанского клуба".

Царскосельский марафон

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Когда: 10 мая 2026 года.
Где: Пушкин, Ленинградская область.
Сколько стоит: 3 километра – 2 200 рублей, 11 километров – 3 400 рублей, 21,1 километра – 3 900 рублей, 42,2 километра – 4 400 рублей.

Как добраться: перелет до Санкт-Петербурга в мае – от 6 тысяч рублей туда и обратно и около 1,5 часа в пути в одну сторону; поездом – от 9 часов в пути и от 1 700 рублей в одну сторону, "Сапсаном" – около 4 часов и от 3 200 рублей. Далее еще 30 минут на электричке с Витебского вокзала, билет в одну сторону – от 65 рублей.

Царское Село – родина легкой атлетики в России, а в 2023 году именно здесь прошел чемпионат страны по марафонскому бегу. Большая часть трассы проходит по парку мимо царских резиденций, а на финише каждый получает традиционную медаль с янтарем – символом Янтарной комнаты.

Васильева Екатерина

туризмспортистории

