Пугачева может потерять товарный знак "Баронесса фон Орбах"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Советская и российская исполнительница Алла Пугачева может утратить права на товарный знак "Баронесса фон Орбах", если до августа не продлит срок его действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Бренд "Баронесса фон Орбах" был зарегистрирован в 1997 году. По данным СМИ, у экс-супруга артистки Миколаса Орбакаса, который является отцом Кристины Орбакайте, есть аристократические корни, а сам он является потомственным литовским бароном фон Орбахом.

По документам, Пугачева не раз продлевала срок действия исключительного права на товарный знак. В частности, последний раз она делала это в 2016 году, продлив срок действия права на "Баронесса фон Орбах" до августа 2026 года.

Под этим товарным знаком исполнительница может продавать в РФ парфюм, косметику, аудио- и видео-компакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.

Пугачева также может потерять товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года, если не успеет продлить срок исключительного права. Товарный знак назван в честь дочери Пугачевой. Под ним в РФ могут производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, табак и прочая продукция, а также организация досуга и предоставление образовательных услуг.

