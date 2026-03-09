Форма поиска по сайту

09 марта, 15:35

Политика

Израильская авиация атаковала пункты гражданской обороны на юге Ливана

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Израильская авиация нанесла удары по двум пунктам гражданской обороны на юге Ливана, в результате чего погибли 2 спасателя и еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, один из ударов пришелся по пункту возле муниципалитета Тайр-Дебба, где погиб один спасатель и двое были ранены. Второй удар был нанесен по объекту в Джуйе, где также погиб один сотрудник гражданской обороны и ещё четверо получили ранения.

В Минздраве Ливана заявили, что удары по бригадам скорой помощи носят систематический характер.

На фоне эскалации Армия обороны Израиля объявила о начале новой масштабной волны авиаударов по объектам в Тегеране, Исфахане и на юге Ирана. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что атаки направлены на инфраструктуру иранского режима.

Иран, в свою очередь, сообщил об ударах беспилотниками по американским объектам в Израиле и Кувейте. По данным иранской армии, под обстрел попали радиолокационная станция 512-й базы США в Израиле, а также центры сбора и склады оборудования в лагере Аль-Адири в Кувейте.

Тем временем, системы противовоздушной обороны ОАЭ 9 марта зафиксировали запуск 15 баллистических ракет и 18 беспилотников с территории Ирана. По данным Минобороны страны, 12 ракет были перехвачены, 3 упали в море, из 18 дронов уничтожены 17, один упал на территории ОАЭ.

Тем временем президент Ливана Жозеф Аун заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем для прекращения эскалации. По его словам, жертвами атак с 2 марта стали более 400 человек.

Кроме того, израильская авиация нанесла удары по зданиям у трассы на аэропорт в южном пригороде Бейрута. Несколько ракет разорвались рядом с мемориальным комплексом, где похоронен бывший лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла.

Также, по данным телеканала Al Jazeera, авиаудар был нанесен по позициям шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на территории Ирака.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, с сообщениями о разрушениях и гибели гражданских. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.

Израиль также уведомлял об увеличении численности войск на юге Ливана и проведении ограниченного рейда против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболлах".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

