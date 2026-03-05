Азербайджан ответит на инцидент с БПЛА в Нахичевани

Фото: 123RF.com/alexsaz

Азербайджан готовит ответные меры после инцидента с беспилотниками, упавшими в аэропорту Нахичевани. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Эти нападения не останутся без ответа", – подчеркнули в ведомстве.

О падении в Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана, стало известно 5 марта. Один БПЛА рухнул на терминал авиагавани, а второй – во дворе школы в селе Шекерабад.

В результате пострадали два человека. Баку намеревался выразить Тегерану решительный протест и вручить соответствующую ноту. В МИД страны был вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу.

Падение БПЛА в Азербайджане произошло на фоне обострившегося ближневосточного конфликта. После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля республика начала атаковать израильскую территорию и американские военные базы в регионе.