05 марта, 15:19

Происшествия

В Москве задержали двух девушек за обман пенсионерки на 550 тысяч рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Тверском районе полицейские задержали двух жительниц столицы, которые передали мошенникам деньги обманутой пожилой женщины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве в MAX.

По данным ведомства, аферисты позвонили 90-летней москвичке и представились сначала специалистами несуществующей телефонной компании, а затем силовиками. Они сказали пенсионерке, что деньги, которые она хранила в банке, собираются похитить. Ее убедили срочно снять накопления и отдать их для "проверки купюр на отпечатки".

Пострадавшая вывела со счетов 550 тысяч рублей, которые у нее забрали две девушки, назвавшиеся инкассаторами. Они тут же перевели полученную сумму в криптовалюту и отправили организаторам аферы.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Им грозит тюремный срок до 6 лет.

Ранее в Москве пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота, которые ее убедили купить под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания. Ущерб от действий аферистов составил 7 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемого – 23-летнего жителя Ставропольского края.

Москвичей предупредили о способах обмана в преддверии 8 Марта

