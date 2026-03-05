Песков назвал причины паузы в переговорах по Украине объективными

Фото: kremlin.ru

Россия открыта к переговорам по Украине и ждет следующего раунда. Пауза в диалоге произошла по объективным причинам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с "Вестями".

Он также подчеркнул, что Москва высоко ценит посредничество Вашингтона в переговорном процесса, однако пока США "заняты другими делами".

"Мы полны терпения в данном случае. Посмотрим, как дальше все будет развиваться", – сказал Песков.

Ранее представитель Кремля указывал, что в настоящий момент вряд ли можно говорить о новом раунде переговоров по Украине в Абу-Даби. Он подчеркивал, что пока нет никакой ясности по срокам и месту следующей встречи.

По данным СМИ, очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Стамбуле. Еще одной площадкой для встречи представителей Киева, Москвы и Вашингтона может стать Швейцария.

