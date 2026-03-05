SCMP: Китай создал первый в мире беспилотник из бамбука

Фото: 123RF.com/sommersby

В Китае разработали первый беспилотник, конструкция которого частично выполнена из бамбуковых композитов, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Проект был реализован Международным центром бамбука и ротанга, Нинбоским институтом технологий Beihang University и компанией Long Bamboo Technology Group. Испытательный полет прошел в Тяньцзине в начале 2026 года. Из композитов на основе бамбука изготовлено более 25% конструкции дрона.

Аппарат оснащен поворотными винтами и может взлетать и приземляться вертикально. Размах крыла превышает 2,5 метра, при этом масса составляет около 7 килограммов. Дрон может разгоняться до 100 километров в час и лететь в течение часа. Разработчики отметили, что его создание потребовало решения таких задач, как прочность конструкции, формирование материала и устойчивость к внешней среде.

Одно из ключевых преимуществ бамбуковых композитов – низкая стоимость. Они в 4 раза дешевле углеродного волокна, поэтому стоимость конструкции сокращается более чем на 20%. Кроме того, дрон на 20% легче аналогов из углепластика.

По мнению разработчиков, данные материалы могут применяться не только в беспилотниках. Например, бамбуковые композиты могут использовать в качестве экологичной альтернативы для электрического транспорта, морской техники или спутников.

Ранее сообщалось, что московские инженеры представили новый портативный дрон-перехватчик "Елка". Аппарат предназначен для защиты войск и объектов от вражеских ударных и разведывательных беспилотников.

Комплекс полностью разработан по проектам столичных работников в мегаполисе. Он уже успешно используется на границах и в зоне СВО, демонстрируя высокую эффективность в реальных боевых условиях.

