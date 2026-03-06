Дроны ВСУ атаковали очередь в магазин в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли и еще 12 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на магазин в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, дроны сбросили взрывные устройства на людей, которые собрались у продовольственного магазина "Эвелина" перед открытием.

"Четыре сброса подряд (совершил противник. – Прим. ред.), — написал Сальдо.

Губернатор добавил, что все пострадавшие являются мирными жителями. Раненым оказывают медицинскую помощь в Алешкинской центральной районной больнице, двоих тяжелораненых направили в Скадовскую ЦРБ.

Ранее ВСУ дронами-камикадзе атаковали автомобиль "Газель", который доставлял продукты для жителей поселка в Погарском районе Брянской области. В итоге машина сгорела, также оказались повреждены два других авто и здание магазина. Обошлось без пострадавших.