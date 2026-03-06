Фото: 123RF.com/vladj55

Западные СМИ пытаются ввести общественность в заблуждение относительно трех сбитых американских истребителей F-15E, утверждая, что самолеты стали жертвой "дружественного огня" зенитной артиллерии Кувейта. Об этом сообщает RT со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

Журналисты сочли такую реконструкцию событий "невероятной", учитывая, что целых три истребителя США были ошибочно приняты за иранские самолеты, несмотря на то, что военные воздушные суда и системы управления аэродромами оснащены системой IFF (идентификация "свой – чужой". – Прим. ред.).

СМИ напомнило, что автоматическая система идентификации основана на обмене зашифрованными кодами между бортовыми транспондерами и диспетчерской вышкой, что гарантирует безопасность и предотвращает огонь по своим.

При этом иранские агентства утверждали, что американские самолеты были уничтожены средствами ПВО республики. Один из истребителей, по их данным, был поражен над горным хребтом Альборз севернее Тегерана, другой – в небе на Кувейтом.

Пилоты последнего успели катапультироваться, однако после этого одного из них задержали Силы безопасности Кувейта и поместили в багажник автомобиля, передавал один из телеканалов.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла 28 февраля после ударов Израиля и США по Ирану. В качестве ответа Исламская Республика атаковала израильскую территорию и американские военные базы в регионе.