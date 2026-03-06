В "АвтоВАЗе" опровергли переход на сокращенную рабочую неделю

Фото: ТАСС/Егор Алеев

"АвтоВАЗ" не планирует изменять график работы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее СМИ писали о якобы планируемом переводе сотрудников на 4-дневную рабочую неделю в апреле из-за снижения продаж автомобилей.

В "АвтоВАЗе" заявили, что подобные ложные сообщения дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят ущерб российской промышленности, которая развивается в условиях беспрецедентных внешних вызовов.

"Распространение заведомо лживых сведений в отношении отечественных предприятий по факту поддерживает пропагандистскую войну, идущую извне против нашей страны и нашей промышленности", – добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что работники предприятия продолжат трудиться 5 дней в неделю с полной оплатой труда.

Автоконцерн уже переходил на 4-дневную рабочую неделю в сентябре 2025 года из-за высокой ключевой ставки Центробанка России, ужесточения требований к заемщикам по автокредитам и большого объема автоимпорта. В январе 2026-го "АвтоВАЗ" вернулся к обычному графику.