Песков иронично высказался об угрозах Зеленского Орбану

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично высказался об угрозах президента Украины Владимира Зеленского в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает RT.

"Пора применять пятую статью НАТО", – пошутил он в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ранее Зеленский пригрозил дать контакты Орбана представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ), если тот продолжит блокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

При этом Украина уже получила 1,5 миллиарда долларов в рамках новой программы Международного валютного фонда. Всего Киев получит от МВФ 8,1 миллиарда долларов в течение четырех лет.