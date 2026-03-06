Эксперт Плугов: в России возможны перебои с поставками сладкого перца из Ирана

Фото: 123RF.com/ternavskaia

Перебои с поставками сладкого перца из Ирана ожидаются в России из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" заявил генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов.

Он пояснил, что зимой и весной Иран отправляет в Россию очень много сладкого перца. Согласно иранской статистике, в последние годы оттуда поступало от 49 до 114 тысяч тонн данного овоща. Кроме того, в зимний период оттуда поступают кабачки и баклажаны.

Быстро заменить Иран и поставить такое количество овощей России не сможет ни одна страна, добавил эксперт. Он подчеркнул, что большие объемы, как правило, оговариваются контрактами заблаговременно. Просто так перцы в таком количестве не выращивают.

Страны, которые могли бы поставить сладкий перец России, пока не наращивают мощности, заметил Плугов. Они опасаются рисков, так как пока не совсем ясно, точно ли ожидаются перебои с поставками и как долго они могут продлиться.

"Третья страна может вырастить овощи – а через две недели конфликт закончится, и ввоз из Ирана будет таким же, как и ранее", – объяснил он.

По словам эксперта, отечественные производители поставляют эти овощи позднее. Поэтому при перебоях со стороны Ирана крупных объемов сладкого перца, баклажанов и кабачков на российском рынке может не быть до июня.

Ближневосточный конфликт обострился 28 февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В СМИ сообщали, что в связи со сложившейся в мире ситуацией импортная электроника в России может подорожать на 15–30%. Это объясняется тем, что значительная часть мировых морских перевозок проходит через Ормузский пролив. Сейчас Тегеран блокирует проход через него для американских и израильских судов.

Из-за военных действий страховые премии для судов уже увеличились примерно на 50%. Некоторые крупные операторы приостановили транзит.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что убытки от перекрытия Ормузского пролива на день составляют до 7 миллиардов долларов.

