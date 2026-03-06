Безруков поблагодарил Минкульт за доверие после назначения худруком МХАТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ Сергей Безруков прокомментировал свое назначение на пост худрука МХАТ имени Горького, выразив Минкульту РФ благодарность за оказанное доверие. Соответствующий пост он опубликовал в телеграм-канале.

Артист отметил, что подробнее расскажет позднее.

В свою очередь, МХАТ на страницах в соцсетях указал, что с радостью встретил новость о назначении Безрукова новым худруком. Актеры назвали такое решение началом новой яркой страницы в истории театра. Они отметили, что артист успешно совмещает общественную и административную деятельность с актерской работой и педагогикой.

"От всей души поздравляем театр с художественным руководителем! Конечно, МХАТ имени М. Горького необходим художественный руководитель, который станет голосом и сердцем театра, с чьим именем театр будет ассоциировать публика, зритель", – подчеркнула директор театра Елена Булукова.

Она пожелала Безрукову удачи, добавив, что труппа МХАТа с нетерпением ждет встречи с ним.

О назначении Безрукова худруком театра сообщила министр культуры России Ольга Любимова 6 марта. Кроме того, народный артист России, актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он также продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили режиссера Константина Богомолова, однако это вызвало критику. Спустя время он решил сложить с себя полномочия.

