График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 19:03

Транспорт

Внеплановая проверка Azur Air выявила нарушения воздушного законодательства

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ространснадзор в ходе внеплановой проверки авиакомпании Azur Air выявил нарушения воздушного законодательства, сообщили в ведомстве.

Результаты проверки будут направлены Росавиации для принятия дополнительных мер. Кроме того, по фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования.

Проверка проходила с 19 февраля по 5 марта и произошла после серии авиационных событий, связанных с техническими неисправностями воздушных судов авиакомпании. Кроме того, за ними последовали многочисленные задержки и отмены рейсов.

Несмотря на итоги проверки, Azur Air продолжает производственную деятельность и выполняет запланированные рейсы в соответствии с расписанием, подчеркнули в Ространснадзоре.

Ранее сообщалось, что около 300 российских туристов не могут покинуть Пхукет из-за технической неисправности самолета авиакомпании Azur Air.

По данным СМИ, рейс в Минеральные Воды должен был состояться 23 февраля в 21:45 по местному времени, однако у Boeing 767-300 выявили проблемы со стойкой шасси. В результате вылет перенесли на 25 февраля. По данным авиакомпании Azur Air, которой принадлежит борт, пассажиров разместили в гостиницах Пхукета. Им также предоставили горячее питание и напитки.

Читайте также


транспорт

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика