Внеплановая проверка Azur Air выявила нарушения воздушного законодательства

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ространснадзор в ходе внеплановой проверки авиакомпании Azur Air выявил нарушения воздушного законодательства, сообщили в ведомстве.

Результаты проверки будут направлены Росавиации для принятия дополнительных мер. Кроме того, по фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования.

Проверка проходила с 19 февраля по 5 марта и произошла после серии авиационных событий, связанных с техническими неисправностями воздушных судов авиакомпании. Кроме того, за ними последовали многочисленные задержки и отмены рейсов.

Несмотря на итоги проверки, Azur Air продолжает производственную деятельность и выполняет запланированные рейсы в соответствии с расписанием, подчеркнули в Ространснадзоре.

Ранее сообщалось, что около 300 российских туристов не могут покинуть Пхукет из-за технической неисправности самолета авиакомпании Azur Air.

По данным СМИ, рейс в Минеральные Воды должен был состояться 23 февраля в 21:45 по местному времени, однако у Boeing 767-300 выявили проблемы со стойкой шасси. В результате вылет перенесли на 25 февраля. По данным авиакомпании Azur Air, которой принадлежит борт, пассажиров разместили в гостиницах Пхукета. Им также предоставили горячее питание и напитки.

