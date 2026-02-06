Рейс Azur air Пхукет – Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Фото: depositphotos/nitinut380

Экипаж авиакомпании Azur air рейса Пхукет – Москва принял решение вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщила пресс-служба перевозчика.

В сообщении отмечается, что борт совершил успешную посадку в 22:36 по московскому времени 6 февраля. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме.

Причиной произошедшего названа неуборка створок шасси. Подробности не уточняются.

Ранее рейс Пхукет – Барнаул авиакомпании Azur Air совершил незапланированную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу. На борту самолета находились 238 человек.