21 января, 11:17Происшествия
Самолет Boeing 767-300 совершил аварийную посадку в Красноярске
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента во Владивосток, по техническим причинам совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба местного аэропорта.
На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Информация о пострадавших не поступала.
"Все службы аэропорта Красноярск были немедленно приведены в полную готовность. Посадка прошла штатно <...>. Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме", – говорится в публикации.
Ранее самолет авиакомпании UTair сообщением Дубай – Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. СМИ писали, что на борту произошла внештатная ситуация, из-за чего экипаж решил сжигать топливо и начать подготовку к возможной экстренной посадке. Позже было принято решение вернуться в аэропорт Аль-Мактум.
