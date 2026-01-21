Самолет Boeing 767-300 совершил аварийную посадку в Красноярске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента во Владивосток, по техническим причинам совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба местного аэропорта.

На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Информация о пострадавших не поступала.

"Все службы аэропорта Красноярск были немедленно приведены в полную готовность. Посадка прошла штатно <...>. Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме", – говорится в публикации.

Ранее самолет авиакомпании UTair сообщением Дубай – Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. СМИ писали, что на борту произошла внештатная ситуация, из-за чего экипаж решил сжигать топливо и начать подготовку к возможной экстренной посадке. Позже было принято решение вернуться в аэропорт Аль-Мактум.