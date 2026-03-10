Форма поиска по сайту

10 марта, 17:23

В Орске хирург извлек пулю из сердца женщины, в которую 8 марта выстрелил муж

Фото: vk.com/orskgb

Хирург Орской городской больницы вытащил пулю из сердца женщины, в которую 8 марта выстрелил муж из винтовки. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Женщина получила огнестрельное ранение у себя дома, ее госпитализировали. Экстренную операцию провел врач Игорь Казарин. Он вытащил пулю из жизненно важного органа, минимизировал кровопотерю, восстановил целостность тканей и нормализовал работу сердца.

После операции пациентку перевели из хирургического стационара в отделение анестезиологии‑реаниматологии, где за ней наблюдают врачи. В настоящее время ее состояние стабильное, уточнили в больнице.

Как уточнила объединенная пресс-служба судов Оренбургской области, стрелявший в супругу мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, он будет находиться под стражей до 8 мая.

Сам арестованный рассказал, что выстрелил в жену из пневматической винтовки Baikal калибра 4,5 миллиметра в ходе конфликта, возникшего между ними на фоне употребления алкоголя. Он раскаялся в содеянном, заявили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ранее в Самарской области мужчина выстрелил из травматического пистолета незнакомцу в голову, а потом сам вызвал полицию. Инцидент произошел в Тольятти. Прибывшие полицейские задержали нападавшего и помогли медикам госпитализировать пострадавшего.

