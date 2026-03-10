Ветеринар Сиротина: все комнатные растения вредны для кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Все комнатные растения вредны для кошек, даже ромашка может вызвать отравление у питомца. Об этом в беседе с "Радио 1" предупредила ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, большинство растений ядовиты для кошек, поэтому стоит выбрать: либо животное, либо цветы. Попытки сохранить и то и другое, как правило, приводят к плачевным последствиям.

Кроме того, отметила ветеринар, сами цветы также страдают от кошек. Животные могут грызть и ломать их, а также ходить в туалет в горшки, что приводит к гибели растений от мочевины.

Сиротина посоветовала приобрести пророщенную траву для питомца в зоомагазине. Можно посадить пшеницу или овес. Если кошка съест ее, то получит необходимые витамины и почистит желудок.

Ранее ветврач Юлия Романова напомнила, что весной питомцев нужно обработать от паразитов, провести им ревакцинацию и диспансеризацию. Для того чтобы животные на натуральном питании легче пережили сезонную линьку, стоит дать им витаминные комплексы. Особенно полезны омега-3 и омега-6.

