10 марта, 14:29

Мэр Москвы

Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский пожарно-спасательный гарнизон получил новую технику для работы в экстремальных условиях. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Среди поступлений – робототехнический комплекс МРК-100, предназначенный для тушения в опасных и труднодоступных зонах. Он может работать до 7 часов, расчищать путь, охлаждать поверхности и управляться дистанционно с помощью пульта, а также показывать обстановку с помощью камер.

Также на вооружение поступил отечественный снегоболотоход с полным приводом, 850-кубовым двигателем и внедорожными шинами. Он ускорит поиск и эвакуацию пострадавших, доставку спасателей и оборудования.

Еще одна новинка – транспортно-спасательная кабина (ТСК), созданная при участии Московского авиацентра. Она рассчитана на вес до 750 килограммов, оснащена раздвижной дверью и транспортируется вертолетом Ка-32. Внутри – 6 откидных сидений, поручни и нескользящий пол. Кабина позволяет эвакуировать людей с высотных зданий и из труднодоступных мест.

"Безопасность граждан – безусловный приоритет развития современного мегаполиса. Поэтому мы последовательно наращиваем эффективность защитной инфраструктуры", – отметил Собянин.

Всего за последние 15 лет для гарнизона закупили более 780 единиц современной спасательной техники.

Ранее градоначальник сообщил, что начиная с 2011 года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы в столице было возведено 26 зданий для пожарных депо. Их общая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров. Вместе с тем в прошлом году были созданы 5 новых пожарно-спасательных отрядов городской противопожарной службы.

мэр Москвыбезопасностьгород

