10 марта, 14:08

Мэр Москвы

Собянин поздравил народного артиста РФ Зацепина со 100-летием

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Градоначальник назвал композитора легендарным, отметив его огромный вклад в искусство и подчеркнув, что он пример творческого долголетия.

"Ваша волшебная музыка покорила сердца миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Написанные вами песни на все времена вошли в репертуар ведущих исполнителей и стали поистине народными", – указал мэр.

Собянин также подчеркнул, что отечественную киноклассику невозможно представить без фильмов, украшенных незабываемыми мелодиями Зацепина, а его мюзиклы дарят зрителям радость, добро и красоту.

"Безграничный талант, высочайший профессионализм, преданность искусству и душевная щедрость снискали вам искреннее уважение коллег и любовь поклонников", – резюмировал глава города.

Ранее Зацепина поздравил Владимир Путин. В обращении президент отметил, что рад тому, что композитор встречает юбилей на творческом подъеме, в хорошем настроении и в окружении родных, друзей и поклонников.

Музыка Зацепина звучит более чем в 120 фильмах. Он удостоен званий "Народный артист Российской Федерации" и "Герой Труда Российской Федерации", награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также рядом профессиональных премий, включая "Нику" в номинации "Честь и достоинство".

