Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 16:47

Транспорт

Jetour перестал продавать кроссоверы X50 и X70 в России

Фото: jetourglobal.com

Компания Jetour прекратила продажи кроссоверов X50 и X70 в России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе автопроизводителя.

Там рассказали, что компания решила оптимизировать модельный ряд на российском рынке исходя из предпочтений клиентов и текущего спроса на определенные автомобили.

Таким образом, теперь компания продает в России только кроссоверы X70+ и X90+. Наиболее популярными моделями в стране являются Dashing, T2 и X70+.

В компании отметили, что Jetour предлагает как бюджетные варианты, так и более дорогие автомобили. Это отвечает разнообразным запросам российских потребителей.

Благодаря оптимизации в рамках линейки X Jetour сможет сосредоточиться на самых популярных моделях без ущерба для покупателей. Компания активно мониторит рынок, поэтому готова предлагать те автомобили, на которые есть спрос.

Ранее кроссовер Chery Tiggo пропал с официального сайта китайской компании в России, что может говорить об уходе модели с рынка. Вероятно, модельный ряд будет развиваться под брендом Tenet, так как на главной странице появилась ссылка на портал этой марки.

В России сократился выпуск легковых и грузовых машин

Читайте также


транспортавто

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика