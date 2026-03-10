Jetour перестал продавать кроссоверы X50 и X70 в России

Фото: jetourglobal.com

Компания Jetour прекратила продажи кроссоверов X50 и X70 в России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе автопроизводителя.

Там рассказали, что компания решила оптимизировать модельный ряд на российском рынке исходя из предпочтений клиентов и текущего спроса на определенные автомобили.

Таким образом, теперь компания продает в России только кроссоверы X70+ и X90+. Наиболее популярными моделями в стране являются Dashing, T2 и X70+.

В компании отметили, что Jetour предлагает как бюджетные варианты, так и более дорогие автомобили. Это отвечает разнообразным запросам российских потребителей.

Благодаря оптимизации в рамках линейки X Jetour сможет сосредоточиться на самых популярных моделях без ущерба для покупателей. Компания активно мониторит рынок, поэтому готова предлагать те автомобили, на которые есть спрос.

Ранее кроссовер Chery Tiggo пропал с официального сайта китайской компании в России, что может говорить об уходе модели с рынка. Вероятно, модельный ряд будет развиваться под брендом Tenet, так как на главной странице появилась ссылка на портал этой марки.

