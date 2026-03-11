ООН осудила атаки по мирным жителям после удара ВСУ по Брянску

Фото: depositphotos/gary718

ООН выступает против атак по гражданским лицам и объектам. Таким образом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал удар украинских войск по жителям Брянска.

"Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили", – приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Украинские войска нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске вечером 10 марта. В результате произошедшего погибли 6 человек, еще 37 пострадали. Все раненые доставлены в Брянскую областную больницу. Им оказывается необходимая медпомощь.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования и предложил властям Брянска свою помощь после удара ВСУ. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международные структуры жестко отреагировать на произошедшее.