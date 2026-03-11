Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Развернувшийся самолет рейса Красноярск – Якутск совершил посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приземление было выполнено штатно, уточнили в ведомстве, добавив, что лайнер принадлежал авиакомпании "Россия".

В связи с произошедшим Красноярская транспортная прокуратура инициировала проверку, в рамках которой удалось установить, что решение о возврате было принято по техническим причинам. Также ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных при задержке рейса.

Экипаж лайнера принял решение вернуться в аэровокзальный комплекс в городе отправления утром 11 марта. Всего на борту в этот момент находились 115 пассажиров, 2 пилота и 3 бортпроводника.

Уточнялось, что перед приземлением воздушное судно сделало два круга из-за сильного ветра.