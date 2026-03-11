Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 09:00

Происшествия

Аэропорт Пхукета временно приостановил работу из-за жесткой посадки самолета

Фото: Getty Images/Sirachai Arunrugstichai

Жесткая посадка самолета в аэропорту Пхукета привела к остановке всех вылетов и прилетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Сообщение об аварии на взлетной полосе (жесткая посадка). В настоящее время ситуация находится под контролем", – уточнили в пресс-службе.

Представитель аэропорта в беседе с ТАСС также заявил о массовых задержках рейсов. Несмотря на то что авиагавань остается открытой, вылетать и прибывать самолеты в настоящий момент не могут. Сроки восстановления нормальной работы пока не определены.

Ранее рейс Красноярск – Якутск был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт отправления. На борту воздушного судна находятся 115 пассажиров, а также экипаж, состоящий из двух пилотов и трех бортпроводников. Представители аэропорта подтвердили полную готовность наземных служб к экстренной посадке.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика