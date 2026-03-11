Аэропорт Пхукета временно приостановил работу из-за жесткой посадки самолета

Фото: Getty Images/Sirachai Arunrugstichai

Жесткая посадка самолета в аэропорту Пхукета привела к остановке всех вылетов и прилетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Сообщение об аварии на взлетной полосе (жесткая посадка). В настоящее время ситуация находится под контролем", – уточнили в пресс-службе.

Представитель аэропорта в беседе с ТАСС также заявил о массовых задержках рейсов. Несмотря на то что авиагавань остается открытой, вылетать и прибывать самолеты в настоящий момент не могут. Сроки восстановления нормальной работы пока не определены.

Ранее рейс Красноярск – Якутск был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт отправления. На борту воздушного судна находятся 115 пассажиров, а также экипаж, состоящий из двух пилотов и трех бортпроводников. Представители аэропорта подтвердили полную готовность наземных служб к экстренной посадке.