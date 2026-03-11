Самолет рейса Красноярск – Якутск развернулся обратно в аэропорт вылета

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Самолет, следующий по маршруту Красноярск – Якутск, развернулся и приготовился к посадке в аэропорту вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Всего на борту находятся 115 пассажиров, 2 пилота и 3 бортпроводника. В авиагавани заверили, что наземные службы готовы к приему лайнера. В настоящее время самолет заходит на посадку в аэропорту Красноярска по второму кругу из-за сильного ветра, передает РИА Новости.

Ранее около 300 российских туристов застряли в Пхукете из-за технической неисправности самолета авиакомпании Azur Air. Утверждалось, что у Boeing 767-300 выявили проблемы со стойкой шасси.

В результате отправление перенесли на два дня. Пассажиров разместили в гостиницах, где предоставили горячее питание и напитки.

