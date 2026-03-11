11 марта, 12:56Политика
Путин присвоил звание Героя России в одиночку державшему позиции в ДНР бойцу Ярашеву
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин удостоил звания Героя России военнослужащего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение 68 дней. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
В документе сказано, что награда бойцу была присвоена за его мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.
О подвиге Ярашева российский лидер узнал во время общения с главой ДНР Денисом Пушилиным. Последний рассказал, что солдат удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении.
За это главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян также поручила вручить военному премию имени Тиграна Кеосаяна.