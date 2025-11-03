Памятник Герою России Владимиру Жоге открыли в Волновахе

Фото: телеграм-канал "Правительство ДНР"

Мемориал Герою России и Донецкой Народной Республики (ДНР) комбату бригады "Спарты" Владимиру Жоге (позывной Воха), погибшему в 2022 году при эвакуации мирных жителей, был установлен в Волновахе в воскресенье, 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства республики.

Памятник представляет собой фигуру Жоги в полный рост в военной экипировке. Он закрывает собой мирных жителей - женщин, стариков и детей. На стене надпись: "Помним. Гордимся. Чтим", а также описание подвига.

В церемонии открытия мемориала приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин и полпред президента в Уральском федеральном округе, отец героя Артем Жога.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал установить мемориал военным КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области. По его мнению, участие военнослужащих Северной Кореи в боях за Курскую область символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, но и является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира и готовности участников этого процесса защищать свои интересы перед внешними угрозами.