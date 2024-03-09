Пушилин возложил цветы к памятнику павшим азовстальцам в Мариуполе

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин возложил цветы к восстановленному памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны азовстальцам в Мариуполе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сообщается, что мемориал был восстановлен по инициативе строительной компании из Московской области. По словам Пушилина, теперь памятник воссоздан в первоначальном виде.

"Возложил цветы у его подножия и поблагодарил представителей строительной компании за такое доброе правильное дело", – сообщил Пушилин.

Монумент, символизирующий единство защитников из Мариуполя был возведен в 1967 году. По словам главы ДНР, в последние десятилетия он пребывал в забвении, поскольку Украине не нужна была историческая память, а военные действия еще сильнее разрушили мемориал.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания в Донецке аллеи, посвященной волонтерам, в том числе погибшим при исполнении долга в зоне СВО. Медведев подчеркнул, что создание аллеи будет правильным решением в память о погибших и в честь тех, кто сейчас помогает и поддерживает людей, отстаивает интересы России.