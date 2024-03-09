09 марта, 19:19Общество
Пушилин возложил цветы к памятнику павшим азовстальцам в Мариуполе
Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин возложил цветы к восстановленному памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны азовстальцам в Мариуполе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что мемориал был восстановлен по инициативе строительной компании из Московской области. По словам Пушилина, теперь памятник воссоздан в первоначальном виде.
"Возложил цветы у его подножия и поблагодарил представителей строительной компании за такое доброе правильное дело", – сообщил Пушилин.
Монумент, символизирующий единство защитников из Мариуполя был возведен в 1967 году. По словам главы ДНР, в последние десятилетия он пребывал в забвении, поскольку Украине не нужна была историческая память, а военные действия еще сильнее разрушили мемориал.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания в Донецке аллеи, посвященной волонтерам, в том числе погибшим при исполнении долга в зоне СВО. Медведев подчеркнул, что создание аллеи будет правильным решением в память о погибших и в честь тех, кто сейчас помогает и поддерживает людей, отстаивает интересы России.
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