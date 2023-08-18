Слуцкий предложил создать Музей СВО после победы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить Музей спецоперации после победы в ней. Соответствующее заявление он сделал в ходе вручения наград волонтерам.

"Мы собрались, чтобы почтить тех, кто в тылу кует нашу общую Победу. Во многом именно благодаря сотням тысяч волонтеров по всей стране наши ребята на фронте совершают подвиги подобно их предкам, вставшим на защиту Родины более 80 лет назад, отбросившим в 1941 году германских фашистов от Москвы и прогнавших их по всей Европе вплоть до Берлина", – передает его слова пресс-служба фракции ЛДПР.

Слуцкий вручил волонтерам медаль "За помощь в СВО". Ее получили лидеры и представители движения "Шьем для наших", "Москва своих не бросает", штаб помощи беженцам "Опора", благотворительный фонд "Мы едины", "Золотые руки Ангела", "Zаботливые сердца".

Ранее думский депутат Сергей Колунов заявил, что составил обращение в российское правительство с предложением создать медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции". Награда будет предназначена для гражданских работников промышленных предприятий, которые внесли значительный вклад в достижение целей СВО.

До этого Владимир Путин поблагодарил за преданную службу героев спецоперации, награжденных государственными наградами. Глава государства сообщил, что госнаграды будут вручены большой группе участников СВО.

Авиация РФ сбила украинский штурмовик Су-25 в ДНР