Умерший два месяца назад американец лидирует на выборах в Калифорнии

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В американском округе Калаверас штата Калифорния умерший кандидат Брюс Джудичи продолжает лидировать на выборах в совет наблюдателей. Спустя два месяца после его смерти за него проголосовали 1 982 человека, что составляет 56,99% голосов, сообщает местный телеканал KCRA.

Джудичи скончался 31 августа после падения с лестницы. Несмотря на это, его предвыборный штаб решил не прекращать кампанию и призвал жителей округа поддержать кандидата на выборах.

В штабе объяснили такое решение желанием исполнить волю Джудичи. Волонтер кампании Кэрри Биггс-Адамс призналась, что продолжение агитации далось команде непросто, однако участники штаба считали это важной миссией.

"Это было очень сложное и эмоциональное решение – продолжать кампанию, но мы были твердо уверены, что Брюс хотел этого, и что это была его миссия, а наша цель – завершить его миссию", – заявила она в эфире телеканала.

Основной соперник умершего кандидата Клайд Клэпп пока получает 43,01% голосов. При этом подсчет еще не завершен: 322 бюллетеня остаются необработанными, а 340 ожидают подтверждения подписей.

Согласно законодательству Калифорнии, если Джудичи в итоге одержит победу, губернатор штата назначит временно исполняющего обязанности. Он будет занимать должность до проведения новых выборов или назначения преемника.

Ранее сообщалось, что в США состоялись промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Согласно прогнозам экспертов, демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.