11 ноября, 00:17Транспорт
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Взлет и посадка самолетов осуществляются по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.
В ведомстве предупредили, что действующие меры могут повлиять на расписание полетов. Пассажирам рекомендовали учитывать вероятность изменений при планировании поездок.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры ранее начали действовать в аэропорту Внуково. Там также предупредили о возможных корректировках расписания рейсов.