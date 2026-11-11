Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Взлет и посадка самолетов осуществляются по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

В ведомстве предупредили, что действующие меры могут повлиять на расписание полетов. Пассажирам рекомендовали учитывать вероятность изменений при планировании поездок.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры ранее начали действовать в аэропорту Внуково. Там также предупредили о возможных корректировках расписания рейсов.